LA POLEMICA

PADOVA I vigili urbani non vogliono rinunciare al sabato di riposo e sui nuovi turni a Padova è rottura totale con il sindaco Sergio Giordani. Gli agenti minacciano di incrociare le braccia il prossimo 7 febbraio, quando in città arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per partecipare alla cerimonia che darà il via alle manifestazione legate a Padova capitale europea del volontariato 2020. Non solo. Giovedì prossimo la stragrande maggioranza dei 250 agenti in servizio boicotterà la cerimonia di San Sebastiano (santo protettore della Polizia locale). Come se non bastasse, verrà proclamato lo stato di agitazione, sarà chiesto l'intervento del prefetto e si annunciano scioperi a raffica da qui alla prossima estate.

A far salire i vigili padovani sulle barricate è la decisione del comandante Lorenzo Fontolan di riorganizzare gli orari di servizio degli agenti. Orari introdotti a suo tempo dall'ex amministrazione leghista guidata da Massimo Bitonci. Attualmente, infatti, le 35 ore lavorative sono divise in 5 giorni da 7 ore. Questo significa che, aldilà della copertura dei fine settimana che viene organizzata su turni, normalmente ogni lavoratore può contare sul sabato e sulla domenica liberi. Dal 1° marzo, invece, si passerà a 6 giorni lavorativi da 6 ore. Una circostanza che avrà una conseguenza immediata: la perdita del sabato di riposo.

SCONTRO

Una tensione, quella tra vigili e giunta Giordani, che si è manifestata in tutta la sua gravità ieri mattina al termine di una riunione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Giordani e le Rsu. Riunione che è durata appena mezz'ora, dal momento che i rappresentanti dei lavoratori, di fronte alla posizione intransigente della giunta, hanno deciso di abbandonare anticipatamente il tavolo delle trattative. «Da oltre un anno stiamo cercando di trovare una soluzione con l'amministrazione. Ora, purtroppo, abbiamo avuto la conferma di una chiusura totale rispetto a questo contenzioso ha spiegato Francesco Scarpelli a nome delle Rsu . Siamo anche disponibili a valutare delle proposte che possano potenziare la nostra presenza nei fine settimana».

Ieri, però, Giordani ha ribadito che l'amministrazione non ha alcuna intenzione di fare un solo passo indietro, quindi il 1 marzo si parte con i nuovi turni. «Della questione abbiamo discusso per più di un anno, non abbiamo trovato una sintesi e ora si deve prendere una decisione ha scandito il sindaco . Il modello orario voluto dalla precedente amministrazione sottrae agenti in servizio ordinario: nei giorni feriali ne mancano una dozzina e il sabato addirittura 50. La situazione non è più sostenibile». «Una città turistica come la nostra ha bisogno di sicurezza e non può non curare il decoro nei fine settimana ha concluso . Avere decine di agenti in meno rispetto al fabbisogno non è neppure immaginabile. Non è un caso che nessuna delle città venete abbia un modello orario come quello che ci viene chiesto di conservare».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

