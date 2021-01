LA POLEMICA

NEW YORK Divorzio totale tra Donald Trump e Internet. Nelle ultime ventiquattro ore dopo il bando di Facebook e di Twitter, si sono chiuse le porte d'accesso per il presidente su Reddit, TikTok, Snapachat e Pinterest. Apple e Google hanno limitato l'accesso ed emesso ultimatum, YouTube è a caccia di ogni altro strumento digitale che faccia da ponte alla comunicazione dell'istigatore dell'assalto al Campidoglio. Il rifiuto più ingiurioso, e anche il più dannoso per il presidente uscente, è quello di Twitter. Trump si era presentato alla Casa Bianca quattro anni fa come l'Hemingway in 140 battute, e i suoi pollici sul cellulare, o quelli di un suo scrivano, hanno battuto da allora più di 56.000 messaggi diretti a 88 milioni di seguaci. Ora che si trova nel momento più critico del mandato, il presidente resta senza voce per contrattaccare in rete, come ha sempre fatto in passato.

Trump ha cercato di aggirare l'ostacolo cominciando ad usare venerdì notte il profilo ufficiale registrato dalla Casa Bianca. I censori inesorabili della rete di Jack Dorsey l'hanno immediatamente cancellato, come hanno fatto per altri tre profili riconducibili alla sua identità. A metà notte Trump era un uccello dalle ali spezzate, incapace di levarsi in volo sul web. Gli resta l'alternativa di far sentire la sua voce sui canali tradizionali dei media, e infatti la sua squadra di collaboratori stava lavorando all'ipotesi di un'ultima intervista di rilievo prima di lasciare la poltrona, ma dopo gli ultimi sviluppi anche questa idea è stata abortita. La tribuna televisiva o giornalistica presenta il rischio di domande aggressive e imbarazzanti. Riaprire la porta oggi, dopo lo schiaffo del web, sarebbe inoltre un'accettazione di sconfitta che non appartiene al lessico dell'uomo che vince sempre e comunque.

Trump era cosciente fin dall'inizio del suo mandato del rischio di affidare la sua comunicazione ad una piattaforma legata all'ambiente di Silicon Valley, che era stato serbatoio di fondi elettorali per la sua rivale Hillary Clinton. Poco dopo l'insediamento chiese che fosse reperita una rete alternativa e a lui più fedele. Gli presentarono Parler, il neonato microblog disegnato sulla falsariga di Twitter da un paio di giovani internauti, con i soldi della grande finanziatrice del partito conservatore Rebekha Mercer, e con la consulenza esterna di Steve Bannon. Ma i 4 milioni di utenti di Parler impallidiscono nei confronti della audience offerta da Twitter, e Trump dovette rassegnarsi.

La censura appena applicata è oggetto di grande dibattito negli Usa e nel resto del mondo. Anche in seno alla sinistra politica e intellettuale la misura non trova largo consenso. È un precedente rischioso, che potrebbe rimbalzare come un boomerang sul prossimo bersaglio. Suona sospetto il fatto che Zuckerberg, Bezos e Dorsey si siano decisi ad intervenire proprio nel giorno in cui si è chiarito che tutte le prossime commissioni congressuali che avranno il controllo sui media saranno nelle solide mani dei democratici. Le aziende di settore erano sotto pressione da mesi, per via del mancato controllo dei contenuti che ha permesso l'infiltrazione dei troll russi nel processo elettorale, e la propagazione di notizie false e sediziose nel web. Regole e confini sono sicuramente in arrivo da parte dell'esecutivo e del congresso, insieme a ordini destinati a frammentare il monopolio che i protagonisti vantano nel mercato. Resta da vedere se il tardivo, e forse eccessivo intervento che hanno adottato questo fine settimana, sarà sufficiente a salvarli dall'invasione di campo.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA