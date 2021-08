Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAL'esclamazione viaggia sulle vele che attraversano la Conca d'Ampezzo e sui manifestini che tappezzano corso Italia: «Non facciamoci asfaltare!». È il grido con cui il comitato Salviamo il Country di Cortina chiama a raccolta vip e non dell'estate 2021, trecento appassionati di tennis schierati in difesa di un circolo che si sente insidiato dal rifacimento della pista di bob Eugenio Monti, in vista dei Giochi Invernali 2026. Non...