JESOLO «Nessuna risposta dal Governo, è inaccettabile che nei vari decreti non ci sia un solo riferimento al turismo italiano». Sono cadute nel vuoto le richieste del G20s, il coordinamento che rappresenta le più importanti spiagge italiane, che a fine marzo aveva inviato al Governo una serie di richieste. Ad oggi, però, tutte ignorate. Ed è per questo che ieri i sindaci si sono riuniti ancora una volta in videoconferenza, decidendo di inviare un nuovo documento al Consiglio dei ministri. Questa volta però condiviso con altre 500 spiagge località balneari italiane. E se la risposta sarà ancora una volta l'indifferenza, non è escluso che i sindaci decidano di inscenare una clamorosa protesta presentandosi in parlamento per restituire la fascia tricolore. «Alle nostre richieste spiega Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo abbiamo ricevuto indifferenza. Forse a Roma non è chiaro il valore del turismo nel Pil italiano: servono azioni di sostegno concrete. Tra le proposte c'era quella di non versare il contributo del Fondo di solidarietà, per il nostro Comune circa 2 milioni di euro, ma non abbiamo ottenuto nulla. Abbiamo chiesto di parlare con il ministro Dario Franceschini, rimaniamo in attesa di un appuntamento. La prossima settimana ci sarà un incontro con l'Enit, speriamo sia utile per arrivare al Governo».

Sulla stessa lunghezza d'onda Roberta Nesto, prima cittadina di Cavallino-Treporti: «L'atteggiamento di Roma nei confronti del turismo è incomprensibile: chiediamo sostegno ai comuni, alle imprese e ai lavoratori stagionali. Ci era stato detto che sarebbe stata sviluppata una campagna promozionale condivisa, ad oggi non sappiamo nemmeno con quale strategia». E nel caso dei lavoratori stagionali va registrata la presa di posizione di quelle categorie come commesse, addetti ai supermercati, custodi e magazzinieri, esclusi dal bonus di 600 euro: «Ci troviamo in ginocchio hanno detto in una lettera inviata al governatore Luca Zaia in tutta Italia siamo in 300 mila, abbiamo bisogno di un sostegno».

Giuseppe Babbo

