CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAElton John difende Harry e Meghan dopo le accuse a loro rivolte per aver speso troppo per un jet privato che li portasse a Nizza (dopo la vacanza a Ibiza nel resort extralusso). Sir Elton John si schiera a difesa della coppia reale contro il popolo della rete e gli attivisti ambientalisti che lancia accuse di ipocrisia per l'uso disinvolto di jet privati: la rockstar rivela di avere pagato per uno dei voli del duca e della duchessa del Sussex, insieme al figlio Archie, in modo che potessero «mantenere un elevato livello di...