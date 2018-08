CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICADue bambine sorridenti, in jeans e giubbottino, una con una massa di capelli ricci in testa, l'altra con il velo islamico sul capo. È bastata questa immagine pubblicitaria sul sito e sull'account Twitter della marca americana di abbigliamento Gap, in vista del nuovo anno scolastico, a scatenare una dura polemica in Francia, tanto da spingere anche deputate di maggioranza e opposizione ad aderire alla campagna di boicottaggio del marchio.«Cominciare l'anno con il piede giusto consiste nel non metterne più uno da Gap - scrive...