LA POLEMICAdal nostro inviatoLOSANNA (SVIZZERA) Come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. E, del resto, come diceva il poeta James Russell Lowell, solo i morti e gli stupidi non cambiano mai idea. È cosi che in Veneto, e non solo, sulle Olimpiadi invernali 2026 si è registrata una giravolta di opinioni. Tant'è che qualche maligno navigatore del web si è premurato di sottolinearlo. Lunedì sera, mentre al Lausanne Palace, il sontuoso albergo scelto dal Cio per i ricevimenti della sua 134ma sessione, si festeggiava la vittoria di...