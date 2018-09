CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICACERNOBBIO È uno scontro sui ruoli, sulle competenze, su chi deve o non deve ricostruire il ponte Morandi. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, allarga le braccia: «Io non voglio fare polemiche, la mia unica richiesta al governo è facciamo in fretta». Ma il confronto, nel giorno delle dimissioni di un altro uomo della commissione creata dal Mit dopo il disastro, non concede tregua: quando il presidente della Regione arriva al forum Ambrosetti ecco l'attacco del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, quando esce...