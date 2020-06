LA POLEMICA

BERLINO Una colonna della Taz, noto giornale di sinistra in Germania, sferra un controverso attacco alla polizia. E il ministro dell'Interno Horst Seehofer minaccia una querela contro la giornalista che lo ha scritto. Il caso, sul quale ha mediato anche Angela Merkel, è scoppiato proprio a caldo delle violenze esplose nel weekend a Stoccarda, dove centinaia di giovani hanno preso d'assalto le vetrine dei negozi, vandalizzando le strade e in alcuni casi scontrandosi con violenza con gli agenti. La questione è dunque doppiamente delicata, per il governo della cancelliera, tenuto a tutelare, da un lato, la sicurezza degli agenti di polizia, e dall'altro la libertà di stampa. E in serata il nodo non era ancora sciolto: al ministero dell'Interno si sta valutando l'opzione di una denuncia.

La giornalista della Taz non ci è andata leggera. Nel suo articolo, pubblicato sull'onda di un dibattito sul latente razzismo anche nella polizia tedesca, si è lanciata in un gioco d'immaginazione: «Dove potrebbero lavorare i poliziotti se fosse abolita la polizia, ma non il capitalismo? Spontaneamente mi viene in mente solo un'opzione: una discarica di immondizia». Parole che hanno indignato il ministro della Csu: «Una disinibizione delle parole porta inevitabilmente a una disinibizione delle azioni e un eccesso di violenza, proprio come abbiamo visto adesso a Stoccarda. Questo non possiamo accettarlo», ha commentato Seehofer.

