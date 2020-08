LA POLEMICA

BELLUNO L'Usl Dolomiti respinge ogni ipotesi di inadeguata gestione del caso del giovane risultato positivo al coronavirus. Il 26enne di origini romane ma residente in Sardegna, ora è ricoverato con la polmonite a Belluno. Nell'intervista pubblicata ieri da Il Gazzettino G.P.B. lamentava i disservizi della sanità bellunese, nel trattare il suo caso. La ricostruzione di Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di prevenzione, è di altro tenore: «Il giovane ha contattato il nostro call center Covid dopo l'inizio della sintomatologia, riferendo di essere rientrato dalla Sardegna il 17 agosto e di aver eseguito un tampone a Padova il 18 agosto, con esito negativo. Come da procedura, l'operatore ha raccomandato, alla luce della sintomatologia simil Covid, di rimanere in stretto isolamento domiciliare, approfondendo le ipotesi di acquisizione dell'infezione, pur a fronte di un tampone già eseguito negativo. La disposizione di isolamento consentiva di eseguire un tampone di verifica a distanza congrua dalla possibile esposizione al virus Covid, facendo maturare i 5-6 giorni di incubazione, di regola necessari per avere evidenza di positività al tampone. Questo coincideva con il ricovero del ragazzo, per peggioramento del quadro clinico». E il tampone, eseguito come da protocollo, è risultato positivo.

IL COMPORTAMENTO

L'Usl, come precisa Cinquetti, non ha «mai considerato e non considera irresponsabile o inadeguato il comportamento del ragazzo, dopo l'arrivo in Veneto». Il giovane ha collaborato alle attività sanitarie di contact tracing, «segnalando con scrupolo tutti i possibili contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti l'inizio della sintomatologia». E l'Usl ha fatto scattare l'allarme sul pic-nic cortinese del 20 agosto, disponendo poi i test di massa: «La lunga incubazione del Covid (2-14 giorni, media 5) rende non semplice il controllo totale della possibile diffusione infettiva, da parte di un soggetto asintomatico, anche in presenza di un primo tampone negativo. Soltanto le regole auree di distanziamento sociale, uso costante della mascherina e igiene delle mani consentono alle persone in eventuale fase di incubazione di ridurre significativamente il rischio di diffusione virale».

