La plastic tax spacca la sinistra Bonaccini: follia per l'Emilia E il governo pensa di ritirarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La plastic tax, inserita in manovra, dovrebbe finire in discarica: dal governo trapela il Parlamento potrebbe cancellarla. Restano, indistruttibili, le solite divisioni. Renzi dice no alla tassa, il presidente della Regione Bonaccini pure. i dem Amendola, Orlando e Gentiloni dicono sì, il ministro grillino D'Incà pure: la rappresentazione plastica delle divisioni nel Pd (più M5S).IL NODONella manovra economica almeno per ora, la plastic tax c'è. Va a colpire le industrie che lavorano nel settore. Ma qual è la regione che ha...