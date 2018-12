La piazza semivuota a Verona per l'uscita dei Sì Tav veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEVERONA È stata un mezzo flop la prima manifestazione di piazza in Veneto dei Si Tav, ben lontano dalle 40 mila presenze di Torino. Duececento persone in piazza Bra a Verona, davanti ai gradoni di Palazzo Barbieri, sede del municipio. Accolte dal sindaco Federico Sboarina alla presenza degli onorevole Mariastella Gelmini e Davide Bendinelli di Forza Italia o Alessia Rotta del Pd e alcuni imprenditori come Giordano Veronesi del Gruppo alimentare Aia-Veronesi.Il messaggio, comunque, da parte del mondo imprenditoriale, sindacale,...