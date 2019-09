«La piazza illude e delude la conoscenza è l'unico antidoto alla demagogia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Piazze piene. Ma prima dello sciopero autorizzato e giustificato, non servirebbe un impegno della scuola per dare una consapevolezza vera ai ragazzi in materia ambientale?«Credo che questa mobilitazione sia una grande occasione per ciascun docente di coniugare le proprie materie d'insegnamento al tema offrendo elementi conoscitivi, esperienze e riflessioni solide e accurate perché i ragazzi possano arricchire di senso critico le istanze civili e ambientali di cui si fanno portatori. In questo caso le discipline scientifiche spesso, a torto,...