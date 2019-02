La piazza con Guaidó. Maduro ringrazia Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA Per Juan Guaidó il «cambiamento in Venezuela è molto vicino», mentre per Nicolas Maduro il «2019 sarà l'anno della resurrezione economica» del Venezuela. Le due posizioni, apparentemente opposte, potrebbero invece essere conciliabili se le manifestazioni dell'opposizione, com'è accaduto ieri, continueranno a mettere in difficoltà il governo chavista. Migliaia di venezuelani sono scesi in piazza per dare il loro sostegno a Guaidó, auto-proclamatosi presidente della Repubblica lo scorso 23 gennaio e riconosciuto da gran...