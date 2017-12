CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PETIZIONE«Contraccezione gratuita». Ha superato le 30mila firme la petizione lanciata su Change.org che chiede di rendere gratuiti i dispositivi per la contraccezione. L'iniziativa di un comitato di ginecologi punta ad arrivate a fine gennaio a quota 50mila, per poi essere consegnata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al direttore dell'Aifa Mario Melazzini. «Nel nostro, a differenza di altri Paesi europei, come la Francia, il Belgio e la Germania, la contraccezione è interamente a carico delle cittadine e dei cittadini, salvo...