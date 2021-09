Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENSIONE IN VENETOVALDOBBIADENE (TREVISO) Una sequenza scandita da 21 scosse nell'arco di quaranta ore, tutte concentrate in una ristretta area pedemontana, tra Segusino, Valdobbiadene e Miane, in Alta Marca Trevigiana lungo la dorsale prealpina. E dopo quella principale di magnitudo 3,7 delle 2.45 di martedì, a cui un minuto più tardi era seguita una scossa di 3,5, ieri alle 16.20 la terra è tornata a tremare: un terremoto di magnitudo...