NEW YORK All'anagrafe si chiama Jill Tracy Jacobs. Ma nella realtà il suo cognome sarebbe diverso. Suo nonno, Domenico Giacoppa, figlio di immigrati, lo americanizzò in Jacobs, pur conservando usi e costumi italiani, che si sono tramandati nei figli e nei nipoti. Se il 3 novembre Joe Biden dovesse vincere le presidenziali, sarebbe la prima volta nella storia che la Casa Bianca avrebbe una first lady con sangue italiano.

Lo stesso Biden per altro spesso ricorda le origini della moglie e anzi ha scherzato: «Tutti mi conoscono come un politico di origini irlandesi, ma io sono stato abbastanza intelligente da sposare la nipote dell'italiano Domenico Giacoppa».

Da 43 anni, Jill è l'ombra di Joe. Ma ieri sera i riflettori erano su di lei. Nella seconda serata della Convention virtuale del partito democratico, la donna che ha vissuto accanto al senatore e poi vicepresidente, condividendo con lui vittorie e sconfitte e anche il grande dolore di perdere un figlio, aveva il compito di ripetere la loro storia, per farla conoscere a tutto il pubblico. Un storia molto romantica in verità. Perché Jill era stata un amore immediato per Joe, che l'aveva vista in una foto e l'aveva trovata «bellissima». Vedovo già da anni, dopo aver perso la prima moglie in un incidente automobilistico causato da un autista ubriaco, che aveva ucciso anche la loro bambina e ferito i loro due maschietti, Biden aveva mosso mari e monti per trovare qualcuno che gli presentasse Jill, ed era riuscito a invitarla a cena. Lei era divorziata, dopo un matrimonio da giovanissima, e aveva una bambina. E per quattro volte rifiutò la proposta di matrimonio: «Avevo 24 anni quando Joe mi propose di sposarci la prima volta, dovevo ancora uscire dallo shock del mio divorzio».

Poi, alla quinta volta, nel 1977, il sì. E da allora, un matrimonio felice, all'insegna della politica. Lei insegnava, lui faceva il senatore: «Ma so che Jill aveva un unico vero sogno politico per me, che qualcuno mi nominasse ambasciatore in Italia», rivelò ridendo l'allora vicepresidente nel 2013, durante una festa all'ambasciata d'Italia a Washington.

L'AMICIZIA CON MICHELLE

Jill Biden è stata grande amica di Michelle Obama negli otto anni da second lady e insieme a lei ha avuto la missione di occuparsi delle famiglie dei veterani. Come Michelle, dunque, è prevedibile che se eletta sarà una first lady attiva, più nello stile apolitico e molto sociale che Michelle ha avuto quando era alla Casa Bianca, che non nello stile di Hillary, che fu tanto attiva politicamente da diventare invisa al pubblico più tradizionalista.

Di certo si prevede una profonda differenza con Melania Trump. L'attuale first lady è stata tirata per i capelli nel ruolo di first lady, nel quale è chiaro che non si trova a suo agio. Anche in questi giorni di campagna elettorale ad esempio, la si vede poco, e quando è in pubblico con il marito si capisce che preferirebbe essere altrove.

