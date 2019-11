La passeggiata record di Luca Skywalker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAROMA Luca Skywalker Parmitano è tornato a fluttuare libero nello spazio a sei anni dal terrore, ancora più spaventoso perché imprevisto anche dalla fantascienza, di morire annegato nello spazio. Missione compiuta in meno di 7 ore, anche meglio del previsto («Ben fatto, Luca» gli hanno detto da Huston) per iniziare l'arcicomplessa riparazione del cacciatore di materia oscura. Un'impresa senza precedenti, quella affidata al comandante della missione Beyond, ma bisogna tornare al 16 luglio 2013 per tentare di immaginare come gli...