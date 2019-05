La parolaccia che degrada la dignità del politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dal politichese al neo-volgare: non è una bella parabola quella del linguaggio del Palazzo. In cui - competiton is competition - Di Maio s'è messo a rincorrere Salvini anche nell'abuso delle parole e delle parolacce. E l'effetto è degradante in una campagna elettorale degradata. Si dirà: ma perché stupirsi visto che la neo-politica è nata sull'onda del Vaffa di Beppe Grillo e anche quella di prima ospitava le trivialità di Umberto Bossi che una volta, a una giornalista, rispose con una pernacchia? E invece, fa per fortuna ancora...