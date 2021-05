Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RAPPORTOMILANO Ogni giorno conta. In termini di vite, letti in terapia intensiva, numero di contagi. Per incapacità e inerzia, l'epidemia di coronavirus è stata un «disastro evitabile» e «il messaggio per il cambiamento è chiaro: il Covid-19 deve essere l'ultima pandemia. Se la comunità globale non prende sul serio questo obiettivo, condanneremo il mondo a catastrofi successive». Sembra una profezia malvagia, ma lo dice la scienza....