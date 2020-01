L'ANNUNCIO

NEW YORK Dopo mesi di ritardi, la Casa Bianca ha presentato il piano di pace per il Medio Oriente al quale lavorava da due anni. Donald Trump lo ha definito «l'accordo del secolo», riscuotendo l'immediata sarcastica risposta dei palestinesi che per bocca del primo ministro dell'Anp, Mohammed Shtayyeh, lo hanno invece definito «la frode del secolo». Da questa prima reazione a caldo si capisce che le grandi speranze espresse da Trump ieri mattina alla Casa Bianca durante una conferenza con il premier israeliano Benyamin Netanyahu sembrano destinate a incontrare qualche ostacolo. Il presidente aveva già ricevuto il giorno prima il generale Benny Gantz, il rivale diretto di Netanyahu alle elezioni del 2 marzo. Incontrando sia l'uno che l'altro leader, separatamente perché Gantz non voleva dare l'impressione di sostenere Netanyahu, Trump intendeva assicurarsi che il suo piano potrà procedere, chiunque dei due vinca a marzo.

Trump ha avuto parole di rosea fiducia nel progetto preparato sotto la guida del genero Jared Kushner, e ha anche sostenuto che questa potrebbe essere «l'ultima opportunità» perché i palestinesi raggiungano un accordo. Dopo decenni di estenuanti manovre da parte di tutti i presidenti Usa, che avevano tentato di mantenere una posizione imparziale, Trump si è buttato nel negoziato prendendo le parti degli israeliani senza alcuna remora. Il piano difatti prevede l'esistenza di due Stati. Quello Palestinese può esistere solo se rinuncia al terrorismo e riconosce l'esistenza di quello israeliano, ma poi appare svuotato di molti diritti, ad esempio non avrebbe diritto di avere un proprio esercito, né avrebbe diritto di condurre negoziati internazionali indipendentemente. Inoltre i palestinesi esuli dovrebbero rinunciare al diritto di ritorno. Avrebbero tuttavia diritto a «una capitale in parti di Gerusalemme Est», mentre la città resterebbe come capitale dello Stato di Israele, che riceve il via libera all'annessione ufficiale degli insediamenti, mentre detiene il diritto di applicare la legge nella Valle del Giordano, una concessione che viene di fatto vista come un'annessione. «Questo è un coraggioso passo avanti» ha sostenuto Trump. «Io non sono stato eletto per fare piccole cose!» E certo se nei prossimi quattro anni, l'arco di tempo concesso per negoziare l'accordo, la pace fra israeliani e palestinesi si realizzasse la sua sarebbe una immensa vittoria. Ma per ora Trump è sembrato riuscire a mettere d'accordo solo le due fazioni rivali del palestinesi, Hamas e Fatah, che hanno avuto una riunione di emergenza ieri sera. Appelli a manifestare a Gerusalemme, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza hanno spinto il Dipartimento di Stato a mettere l'ambasciata Usa a Gerusalemme in stato di allerta. Il piano presentato da Trump ieri è solo di 80 pagine, secondo lui ricco di «precise soluzioni tecniche». Fra queste ci sarebbe la proposta di costruire un'autostrada che unirebbe Gaza e la Cisgiordania. La nuova infrastruttura sarebbe uno degli investimenti internazionali di 50 miliardi di dollari che dovrebbero favorire la crescita economica palestinese: «Vi garantiamo che nei prossimi dieci anni creeremo 1 milione di posti di lavoro, e il pil palestinese raddoppierà».

LA RISPOSTA

I palestinesi però non hanno partecipato alla preparazione del piano e invece hanno sostenuto che la sua presentazione ieri da parte di Trump e Netanyahu aveva solo lo scopo di «proteggere l'uno dall'impeachment e l'altro dalla prigione». Effettivamente Trump è sotto processo al Senato per le accuse di abuso di potere e ostruzione del Congresso nell'affare Ucrainagate, mentre Netanyahu ha dovuto proprioieri rinunciare a chiedere l'immunità parlamentare contro le accuse di corruzione avendo capito che non ci sarebbero stati i voti per garantirgliela.

