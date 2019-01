La nuova vita dei politici: Scilipoti fa il missionario, l'ex grillina panini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PERSONAGGI ROMA Chi l'avrebbe mai detto? Eppure è così: l'ex senatore Antonio Scilipoti oggi fa il missionario in Africa. La metamorfosi lascia stupefatti se non fosse analoga per portata a quella del 2010 che in una notte trasformò questo oscuro parlamentare siciliano nel salvatore dell'allora governo Berlusconi in bilico per la rottura con Gianfranco Fini. Scilipoti all'epoca trasvolò dai banchi dell'opposizione giustizialista, dove era stato eletto via Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, a quelli accoglienti e ipergarantisti di...