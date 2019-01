La nuova miccia l'arresto del capo ma manca anche la risposta politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA PARIGI Non sono bastati i cento euro di Macron, non sono bastate le scuse, non è bastato Natale, né il freddo, e neppure la tregua di fine anno, propizia a qualche sgombero della polizia sulle rotatorie: i gilets jaunes ci sono ancora. Il loro braccio armato riesce ancora a portare la guerriglia nel centro di Parigi, ma soprattutto altre migliaia di francesi con un gilet continuano a presidiare blocchi stradali, a sfilare per le strade delle città di provincia, con Bordeaux che si conferma ormai come bastione della protesta....