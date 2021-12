Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NUOVA MALAVENEZIA Alla fine l'unico che non si è avvalso della facoltà di non rispondere è stato l'albanese Festim Shemellari, trentaduenne domiciliato nel comune di Cavallino Treporti, il quale ha ammesso in generale alcuni fatti, in attesa di parlare con il pubblico ministero. Tutti gli altri indagati (ieri in tutto sei), come lui detenuti in carcere, non hanno risposto a nulla. Un comportamento processuale tutto sommato atteso in una...