La notte dell'impeachment Trump: «Attacco al Paese»

LA SVOLTANEW YORK Esattamente 21 anni dopo l'impeachment di Bill Clinton, la Camera degli Stati Uniti ieri si è riunita per votare l'impeachment di Donald Trump. Si è così materializzata l'ironica circostanza di vedere i nomi Clinton e Trump uniti per sempre nei libri di storia non per la rivalità fra Donald e Hillary alle presidenziali del 2016, ma per lo stesso umiliante destino politico di Donald e Bill. Il presidente democratico venne messo in stato di accusa il 19 dicembre del 1998. Ieri, 18 dicembre 2019, i 435 deputati sono stati...