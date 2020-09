La preoccupazione che l'aumento dei contagi negli altri Paesi europei possa avere ripercussioni negative anche nel nostro è forte. E l'obbligo dei tamponi esteso ora anche a chi arriva dalla Francia lo sta a dimostrare. Ma di certo «questi provvedimenti non bastano - avverte Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - perché non filtrano tutto in senso assoluto».

Cosa occorre fare allora?

«La Francia ha avuto un'impennata di casi, quindi il provvedimento preso è sensato. Ma queste misure hanno dei limiti: bisogna tenere conto che ci sono spostamenti che avvengono con la macchina, in treno. E quindi non filtrano gli arrivi in senso assoluto».

Come mai negli altri Paesi la situazione è peggiore della nostra?

«L'Italia in generale ha adottato misure di contenimento più rigorose, più durature e più prudenti degli altri. Ha mantenuto una linea molto cauta e, naturalmente, non si può escludere che questa strategia abbia avuto un effetto sicuramente sul minor numero di casi notificati».

Può aver giocato a nostro favore il principio universalistico del sistema sanitario?

«L'Italia è nota nel mondo per avere una sanità pubblica e dei sistemi di prevenzione migliori rispetto agli altri Paesi. E in questo momento sta facendo, con fatica, un lavoro imprescindibile per contenere l'epidemia».



Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA