«La nostra legge è garantista nessuno passa la vita in cella»

In Italia l'ergastolo è la massima pena prevista nell'ordinamento giuridico penale per un delitto. L'ergastolo ostativo, poi, esclude il detenuto da qualsiasi tipo di beneficio, anche dopo 26 anni passati in carcere. Una condizione che la Corte europea dei Diritti dell'uomo ci contesta da tempo. Ma è realmente così afflittivo il nostro sistema giudiziario? Quanti ergastolani concludono la loro vita in carcere? Il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, ritiene che «la nostra sia una giustizia molto garantista», e...