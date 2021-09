Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINAROMA Svolta storica in Tunisia e in tutto il mondo arabo: per la prima volta una donna è stata incaricata di formare il governo. Ieri il presidente tunisino, Kais Saied, ha ricevuto Najla Bouden, affidandole il compito di dar vita al nuovo esecutivo. La notizia è arrivata attraverso un breve comunicato della Presidenza della Repubblica, in cui si precisava che la decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 16 del Decreto...