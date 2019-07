La nomina agli Affari europei slitta: ipotesi di mini-rimpasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PARTITAROMA «Sui commissari Ue abbiamo letto alcune ipotesi di nomi però la partita si giocherà durante l'estate. Vediamo se cambiano le regole, a me interessa questo». Poichè anche Matteo Salvini sa che in poche settimane è difficile che possano mutare i trattati europei, prendere tempo serve al leader della Lega per capire se effettivamente all'Italia verrà offerta la delega alla Concorrenza - come è stato promesso a Giuseppe Conte. A non avere dubbi e il vicepremier grillino Luigi Di Maio che sembra dare per scontata...