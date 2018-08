La nave ong dei migranti: «Non troviamo un porto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La nave ong Aquarius ha fatto appello all'Europa perché le indichi un porto sicuro dove sbarcare i migranti raccolti in questi giorni di navigazione. Ma la nuova emergenza in questo caso assume caratteri diversi e finisce per incrociarsi con la partita che le autorità libiche stanno giocando nei confronti dell'Europa e in particolare dell'Italia. In questi ultimi due giorni, per la prima volta, ed è forse questa la novità più rilevante, è stata Tripoli a coordinare i soccorsi fino all'indicazione di un nuovo naufragio...