IL CASO

ROMA Sulla fiancata il suo tratto inconfondibile, una bambina con un giubbotto salvagente che tiene in mano un altro salvagente a forma di cuore: è la Louise Michel, la nave dell'artista Banksy, che è ferma davanti a Malta, a 50 miglia da Lampedusa, dopo aver soccorso circa 200 migranti. «Non riusciamo a manovrare», hanno scritto su Twitter due giorni fa. In un video postato su Instagram lo street artist ha spiegato il perché abbia deciso di comprare la nave: «Le autorità europee ignorano deliberatamente le richieste di soccorso dei non europei». E da una decina di giorni lo yacht di 31 metri, che batte bandiera tedesca, si aggira per il Mediterraneo, con a bordo un equipaggio composto da attivisti europei e la capitana Pia Klemp, che è già stata alla guida della Sea-Watch 3.

IL SALVATAGGIO

La missione di soccorso si sta rivelando un'odissea. Una motovedetta maltese ne impedisce l'ingresso sull'isola, ma la possibilità che effettivamente ci sia una situazione di grave emergenza a bordo ha fatto intervenire la Guardia costiera italiana: 49 persone, ritenute più vulnerabili, sono state tratte in salvo e portate a Lampedusa (32 donne, 13 bambini e 4 uomini a completamento dei nuclei familiari). A bordo c'era anche un cadavere e, in base alla testimonianza raccolta dai superstiti, altri 3 migranti sarebbero dispersi in mare.

La giornata di ieri è stata molto complessa: più di 500 migranti sono stati avvistati dagli aerei di Frontex e delle Ong. A parte tutti quelli che stanno sbarcando autonomamente, il Viminale sembra ora orientato a far rispettare la vecchia ordinanza sui porti chiusi, firmata con il Mit e la Difesa. Tutti coloro che verranno salvati da una barca delle Organizzazioni non governative verranno fatti salire su una nave noleggiata dal Ministero dei trasporti per effettuare la quarantena. Gli altri migranti arrivati su barchini fantasma, verranno trasferiti sulle navi messe a disposizione dal Viminale, anche loro per rispettare l'isolamento.

LE EMERGENZE

È facile, quindi, che lo yacht di Banksy non troverà, almeno per il momento, un porto di attracco sulle coste della Sicilia. L'ennesima emergenza nel Mediterraneo non è però limitata alla sola Louise Michel. Si moltiplicano gli appelli internazionali, tra i quali quello dell'Onu e dell'Oim, per dare assistenza anche ad altre due imbarcazioni con a bordo migranti nel Mediterraneo e che hanno bisogno urgente di soccorso. Una è la petroliera Maersk Etienne con a bordo 27 persone, tra cui una donna incinta e bambini, in attesa di assistenza dal 5 agosto scorso. Mentre l'altra è la Sea Watch 4 che nei giorni scorsi ha raccolto più di 200 profughi e che a sua volta attende di essere indirizzata verso un porto sicuro.

C.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA