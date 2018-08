«La naja era solo un danno, ai ragazzi serve motivazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tornare alla leva obbligatoria? Anche no. Non si può più rendere nulla obbligatorio per giovani che negli ultimi anni di leva mostravano grande insofferenza per l'interruzione dei percorsi di studio e di lavoro e per lo stravolgimento della vita quotidiana. Costringere un giovane a svolgere un servizio militare o civile per la collettività senza una vera motivazione, è un voler andare contro i tempi. Il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione ICSA e già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e consigliere militare di tre...