La multinazionale si allarga in India: pronti quasi 4 miliardi di dollari per acquistare Essar

IL CASOROMA Dall'Italia vuole andare via, in altri paesi sta facendo di tutto per entrare e consolidarsi. Accade in India, ad esempio. Lì ArcelorMittal da un paio di anni sta cercando di acquisire in joint venture con Nippon Steeel il gruppo indiano Essar Steel. E ormai, dopo aver superato i ricorsi di alcuni azionisti e aver ottenuto il parere favorevole della Corte Suprema indiana, sembra praticamente fatta. Nelle comunicazioni agli investitori allegate ai conti dell'ultima semestrale, si afferma che il closing dell'operazione dovrebbe...