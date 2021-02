LA MOZIONE

VENEZIA Non ci sono solo le prescrizioni sui distanziamenti: a pesare è anche la riduzione delle sedi e degli orari di apertura. Per questo fuori da molti uffici postali succede spesso di vedere gli utenti incolonnati. Così i consiglieri regionali Elisa Venturini e Alberto Bozza (Forza Italia) hanno presentato una mozione con cui chiedono alla Regione, «alla luce delle continue segnalazioni dei cittadini e dei sindaci», di sollecitare Poste Italiane a «rimuovere i disservizi e superare i disagi che vivono ogni giorno in Veneto gli utenti che, in piena pandemia, sono costretti a lunghe code fuori dagli sportelli, con gli anziani esposti al freddo e al rischio contagio, dopo le scelte dell'azienda di ridurre gli uffici postali e i loro orari».

LE SEGNALAZIONI

I due azzurri spiegano di aver ricevuto «molte segnalazioni» in particolare dalle province di Padova, Verona e Vicenza. «Poste Italiane dicono continua a limitare l'erogazione dei servizi degli uffici postali, tra riduzione degli sportelli o degli orari. Tutto questo in pieno Covid, con la capienza nei luoghi chiusi contingentata. Risultato? Lunghe code all'esterno degli uffici e cittadini, attese infinite che mettono in difficoltà chi lavora e anziani esposti alle intemperie alle temperature più rigide, nonché alla possibilità di contagio del virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA