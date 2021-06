Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Giovanni Maria Flick, ex presidente della Consulta, ex ministro della Giustizia del primo governo Prodi, laurea alla Cattolica di Milano, sul disegno di legge Zan ha mantenuto una indipendenza di giudizio molto apprezzata anche dai senatori della Commissione Giustizia che lo hanno audito pochi giorni fa.Professore iniziamo dalla mossa della Chiesa. Siamo in presenza di un intervento legittimo o di una interferenza nei lavori del Parlamento...