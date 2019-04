La mossa di Arata: andò alla Dia e finse di non conoscere Nicastri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Non è chiaro se Paolo Arata sperasse di scoprire qualcosa sulle indagini in corso o tentasse di proteggere se stesso dalla bufera giudiziaria che ha finito per travolgerlo. Di certo non è stata l'ingenua mossa di un imprenditore del nord Italia a spingere, poco più di un anno fa, il professore genovese, ex parlamentare di Forza Italia con contatti ad altissimi livelli istituzionali, sino agli uffici della Dia di Trapani. Arata è indagato a Roma per la presunta tangente di 30mila euro al sottosegretario leghista Armando Siri...