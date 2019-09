La mossa del premier per dare un'anima alla nuova coalizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Ma come, sino a qualche giorno fa eravamo al governo insieme. Si facevano le riunioni e ora ci insulta. E quegli altri che prima ci attaccavano ora battono le mani». Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, è sconcertato ma anche sollevato. A sorprenderlo sono state le parole di Giuseppe Conte che nella replica ha usato parole durissime contro la Lega e Matteo Salvini. A tutti gli effetti un secondo tempo del film visto il 20 agosto a palazzo Madama e che, ieri come allora, spiazza...