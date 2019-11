La mossa anti Ue di Trump imbarazza Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA L'Italexit dall'Europa rispolverata dal presidente americano Donald Trump in una intervista ad una radio inglese ha suscitato più di qualche imbarazzo nel governo italiano. Un segnale giudicato come irricevibile dal governo ma che è stato accolto da un rumoroso silenzio anche dall'opposizione sovranista che negli ultimi tempi, in particolare per bocca dello stesso Matteo Salvini, ha ribadito di non puntare più ad una uscita dall'euro.«L'Italia è alleata degli Stati Uniti, ma lavora per rafforzare l'Europa», ha subito...