LA MONTAGNA

VENEZIA Con la riconferma del giallo, attesa per oggi, il Veneto pensa anche alla riapertura degli impianti di risalita. Luca Zaia ha iniziato a scrivere l'ordinanza con cui conta di poter disporre la ripresa dello sci dalla prossima settimana, probabilmente da mercoledì. «Ma non posso fare forzature: occorre che il Governo, uscente o entrante, formalizzi la ripartenza della stagione invernale dal 15 febbraio», avverte il presidente della Regione.

IL DPCM

Skilift e cabinovie sono ancora fermi in forza del dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo. Il testo prevede però che gli impianti, «a partire dal 15 febbraio», possano riaprire «agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida», approvate dalla Conferenza delle Regioni e validate dal Comitato tecnico-scientifico, «rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti». L'ordinanza del Veneto è finalizzata a recepire proprio quelle indicazioni, fissando le regole su capienze, distanze, mascherine e così via. Ma siccome a Palazzo Chigi occorre mettere mano al decreto, ad esempio per prorogare la chiusura dei confini regionali che a sua volta scadrebbe il 15 febbraio, Palazzo Balbi vuole avere certezze sul via libera allo sci già da lunedì. «Faremo di tutto per riaprire, ma prima deve esserci almeno un'ordinanza del ministro della Salute, se non un decreto del Governo», sottolinea Zaia, che comunque per oggi attende una prosecuzione del giallo: «L'indice Rt è a 0,71 e l'incidenza settimanale dei contagi è scesa sotto 100». Ieri sono stati registrati altri 756 positivi (319.848 dall'inizio) e 34 vittime (in tutto 9.455), con 1.504 ricoverati in area non critica (-36) e 160 in Terapia intensiva (-11).

LA FIBRILLAZIONE

Gli impiantisti sono in fibrillazione. Racconta il responsabile marketing di Dolomiti superski Marco Pappalardo: «Riceviamo migliaia di telefonate, da mesi. Molte prenotazioni? Magari. Più che altro sono richieste di informazioni. Finché non vi è certezza sulla possibilità di spostamento tra Regioni, si traccheggia». Perciò comprensori come la Valle d'Aosta, potendo contare solo sulle seconde case, stanno riflettendo se convenga tenere chiusi gli impianti o farne funzionare solo una parte. «Per noi lo stop tra Regioni è determinante. Infatti al momento abbiamo tantissime richieste di informazioni ma poche prenotazioni», rileva Enrico Vuillermoz, presidente del Consorzio turismo Cervino. Agende piene invece alla scuola sci di San Martino di Castrozza, in Trentino. «Da mesi abbiano prenotazioni per la settimana di carnevale, le vacanze sulla neve si organizzano in anticipo - spiegano - Adesso, nell'incertezza, a chi ci contatta consigliamo di aspettare l'ultimo momento».

LA CAUTELA

A muoversi con cautela sono proprio le Regioni. Se da un lato hanno la necessità di sostenere il turismo di montagna che vale tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno (calcolo di Coldiretti), dall'altro l'emergenza Covid impone rigore. Per questo Valle d'Aosta, Veneto e Trentino hanno deciso di riaprire dopo il periodo di chiusura delle scuole di carnevale per evitare assembramenti. Basta una foto come quella delle code alla biglietteria del Cervino del 24 ottobre scorso e quel che resta della stagione è definitivamente compromesso. «Apriremo le prenotazioni online il 16 febbraio. Il numero di sciatori sarà contingentato, in tempo reale registreremo quanti abbonamenti sono stati venduti e quanti sono ancora disponibili», riferisce Pappalardo. Nel comprensorio Madonna di Campiglio-Dolomiti di Brenta un'app avvisa quando è il proprio turno di salita.

LA TRACCIABILITÀ

Negli hotel montani l'attesa è ovunque la stessa. «C'è molto interesse, ma per le conferme dobbiamo attendere la riapertura tra Regioni e le notizie che trapelano non sono positive. La nostra stagione invernale vale otto milioni di euro al giorno, è un danno economico importante», afferma Giovanni Battaiola, presidente dell'Associazione albergatori della provincia di Trento. Che propone: «Diamo la possibilità alle persone di spostarsi per turismo, anche negli alberghi, con la tracciabilità da quando si parte da casa a quando si ritorna».

