LA MONTAGNA

VAL DI ZOLDO Dopo le frane il Covid. Val di Zoldo si trova così semi isolata e senza medici di base. Se servisse trovare un esempio paradigmatico per raccontare cos'è davvero vivere in montagna, basterebbe andare nella provincia di Belluno, ai tempi del Covid. Ancora meglio se d'inverno. E se lo si facesse all'indomani di una serie di giornate di maltempo che l'hanno isolata, allora l'escursione sarebbe perfetta. Insomma: basterebbe salirci in questi giorni. Una valle che nel rosario della retorica delle terre alte è sempre dimenticata, perché la filastrocca passa dall'Agordino al Cadore senza citare ciò che c'è in mezzo, Zoldo appunto.

GIORNI DIFFICILI

Quando infatti la valle è appena uscita dall'isolamento totale determinato da frane e valanghe, e i paesi son raggiungibili solo percorrendo i passi fra due muraglie di neve, allora a venir meno sono gli unici due medici di famiglia, ammalatisi insieme la scorsa settimana. Gli stessi che quando, dopo le frane e le nevicate copiose di 10 giorni fa, quando cioè la valle era irraggiungibile, avevano risposto a tutte le richieste, continuando a mantenere aperto l'ambulatorio, anzi aumentandone l'orario per garantire anche le prestazioni infermieristiche dal momento che gli infermieri in valle non ci potevano arrivare; e i due medici si erano anche resi disponibili per le urgenze pediatriche. Ed è stato in questo momento che si sono positivizzati. L'unica prestazione saltata in quei giorni di isolamento, era stata quella dei tamponi. Ma solo per la giornata di giovedì scorso, perché martedì 15 dicembre il turno è stato regolare. Ad eseguirli il personale infermieristico, a verificarne l'esito il giovanissimo medico trovato come sostituto in servizio da martedì.

L'ANNUNCIO DEL SINDACO

Ad annunciare l'indisponibilità dei due medici era stato il sindaco del Comune di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Il primo cittadino si era servito dei social anche per comunicare gli orari degli ambulatori. Un disagio per una valle abituata ad essere percorsa dai suoi medici dal passo Staulanza al passo Duran, da Fusine a Forno e da qui sino al passo Cibiana ed a Zoppé di Cadore; con ambulatori aperti sia nella parte alta sia in quella bassa del Comune. La viabilità in queste settimane ha mostrato una forte fragilità: i tre passi d'accesso alla valle chiusi per neve e slavine; il collegamento principale della provinciale 251 dalla valle porta a Longarone, chiuso per una frana di proporzioni gigantesche.

R.B.

