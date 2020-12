IL RICORDO

VICENZA «La mia scelta di raccontare Paolo è la voglia di regalare un po' di Paolo a tutti, perché lui amava parlare con tutti, regalava un sorriso a tutti. Per questo ho preferito non chiudermi nel mio dolore straziante, ma parlarne, parlare del valore della condivisione». Federica Cappelletti ha ricordato così il marito Paolo Rossi parlando alla radio. «In questo percorso di malattia difficile gli dicevo: questo sarà il nostro Mondiale - ha raccontato-. Ma non ce labbiamo fatta. Quando è morto Maradona, Paolo ha iniziato a singhiozzare come un bambino, è stato un momento doloroso. Spero che adesso stiano assieme. Le nostre figlie? Sono molto brave, hanno fatto un percorso di crescita. Paolo era il papà eroe per loro: ma, abbiamo fatto una promessa a Paolo. Andremo avanti con la Paolo Rossi Accademy, spero con la collaborazione di Tardelli e Cabrini, anche con borse di studio internazionali».

Tra i tanti giunti a Vicenza per l'ultimo saluto il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. L'ex compagno di squadra di Pablito alla Juve si è intrattenuto a lungo sul prato del Menti con Federica Cappelletti. «Per me è un amico, un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non l'ho ancora accettato» ha detto l'ex selezionatore azzurro trattenendo a fatica le lacrime. Commentando l'interminabile e commovente fila di gente fuori dello stadio, ha aggiunto: «È la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione, e la gente viene a salutare Paolo, non il calciatore. È riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell'amicizia». La proposta di dedicare a Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A, riceve la benedizione del presidente del Coni Giovanni Malagò: «Mi sembra che l'idea sia straordinaria».

