La moglie esce a fare una passeggiata pensionato uccide i due figli nel sonno

ROMA Ha aspettato che la moglie uscisse per la solita passeggiata mattutina, poi ha armato la sua pistola e ha ucciso i figli nel letto. Infine ha rivolto l'arma su di sé e si è tolto la vita. È il dramma che ha scosso ieri mattina la piccola comunità di Esperia, comune dei mondi Ausoni, nel Frusinate, dove un ex ferroviere in pensione ha ucciso i figli, di 19 e 27 anni, probabilmente in preda ad un raptus. Chi conosceva la famiglia non riesce ancora a credere a quanto avvenuto nell'appartamento in pieno centro. A fare la macabra scoperta...