ROMA «So solo che Luca non c'è più. Mi ha lasciato sola con le nostre bimbe: è un dolore troppo forte». Arrivano dritte al cuore le parole di Zakia Seddiki la moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo. Ieri mattina ha atteso i risultati degli esami autoptici nell'istituto di Medicina legale del policlinico Gemelli. Poi è andata via, per trascorrere alcune ore con le tre figliolette. Quindi nel pomeriggio è tornata, questa volta alla camera mortuaria. Stretta nell'abbraccio della sorella Samia che non le ha lasciato un istante la mano: «Per me Luca era tutto» ha detto ancora Zakia mentre le parole si scioglievano in pianto. Senza però mai scomporsi: «Dicono che è un eroe. Per me invece era un angelo che ora non c'è più. Non riesco ancora a capire cosa sia accaduto e perché. Mio marito era un uomo buono, non so chi potesse avercela con lui. Questo per me e la mia famiglia è il momento del silenzio e della preghiera».

Addolorata e sconvolta anche Samia: «Siamo tutti qui per Luca e per mia sorella, non è sola e deve sentire il nostro affetto. Ma su quello che è accaduto a mio cognato, solo le indagini potranno fare chiarezza». Stretta nell'abbraccio della famiglia Zakia si è allontanata e ha accompagnato l'Imam Shekh Tayeb nella camera mortuaria. La famiglia Attanasio si è raccolta per oltre un'ora insieme all'Imam: «Sono stato incaricato dalla moschea di venire qui e aiutare Zakia in questo doloroso percorso. Abbiamo vestito Luca di bianco e abbiamo recitato insieme una preghiera per salutarlo tutti insieme». L'ambasciatore italiano e la moglie di origini marocchine e di fede islamica, si sono infatti sposati nel 2015 prima secondo il rito cattolico e quindi con il rito musulmano.

