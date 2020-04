LE CONFEZIONI

VENEZIA Giuliano Secco è il presidente della Federazione Moda di Confartigianato Veneto, ma è prima di tutto un imprenditore che misura sul campo lo stop all'attività del settore. «Non faccio altro che ricevere telefonate da colleghi disperati racconta perché dobbiamo buttare via, o svendere il che è praticamente lo stesso, tutta la produzione. Non parliamo solo delle consegne della merce estiva, ma soprattutto dei destino dei vestiti invernali. O ci permettono di confezionarli entro luglio, o non potremo più piazzarli, se non al 10% del loro valore. Un capo di abbigliamento non è un pezzo di acciaio: la moda va fuori moda, appunto...». Lapalissiano. «Noi vogliamo rispettare le regole assicura Secco e siamo in grado di farlo: le macchine da cucire stanno ad almeno 2,5 metri di distanza l'una dall'altra in colonna, perché ci deve essere lo spazio per il bancale, e a 3 o 4 metri l'una in fianco all'altra, in quanto in mezzo devono starci i binari. Quanto alle mascherine, siamo naturalmente in grado di garantirle, anche perché diversi di noi hanno parzialmente riconvertito le loro ditte per produrle».L'artigiano trevigiano è uno di questi. «Ma se avessi saputo quanta burocrazia c'era da smaltire confida non mi sarei mai imbarcato in questa avventura. Troppe carte e troppo tempo, non ne vale la pena, anche perché riesco a far lavorare solo 4 delle mie 13 dipendenti, mentre le altre devono comunque stare in cassa integrazione. Intanto i concorrenti dalla Romania ci dicono che non hanno nessuna restrizione e sperano che il Coronavirus continui in Italia... Per questo lancio una provocazione: i grandi marchi della moda, che in questi giorni decantano tanto il made in Italy, si impegnino ad affidare la loro filiera ai piccoli laboratori italiani. Quando potremo ricominciare, ovviamente...».

