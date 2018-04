La moda del tutti-a-piedi già superata: torna l'auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Com'era prevedibile la moda politico-mediatica del tutti-a-piedi-al-Quirinale si è sbriciolata al secondo giro di consultazioni. Questa volta molti esponenti politici o istituzionali sono tornati ad usare le classiche quattroruote per recarsi al Colle, tanto che fra automuniti e appiedati grossomodo è finita alla pari. Anzi ieri, se non fosse stato per il presidente della Camera, Roberto Fico, che si è goduto una bella passeggiata primaverile per il centro di Roma (forse battendo l'auto anche come tempi, visto il traffico fra Montecitorio e...