LA MOBILITAZIONE

VENEZIA Dalla diagnostica al vaccino, passando per le terapie, il Veneto è in prima linea nella guerra scientifica al Covid-19. L'avamposto sta a Verona, dove in questi sei mesi di emergenza l'Università ha schierato ricercatori e clinici nel tentativo di sfondare il muro del Coronavirus, al punto che ora si vedono le prime crepe e l'Ateneo ha deciso di rivendicarne il merito, «perché ha voluto dimostrare, benché molto giovane, di essere competitivo», come sottolinea il rettore Pier Francesco Nocini, e «perché qualcuno ha parlato di meno e ha lavorato di più», come punge il sindaco Federico Sboarina, chissà, forse stuzzicando Padova. Così nel giorno in cui vengono toccati i 22.989 casi (+101), con 154 ricoverati in area non critica (+17 positivi) e 13 in Terapia intensiva (+3), il governatore Luca Zaia è ottimista: «Il virus c'è ancora, non dobbiamo abbassare la guardia. Ma oggi siamo più bravi a intervenire rispetto al 21 febbraio, quando ci era stato dato un libretto uso e manutenzioni ridicolo: le soluzioni sono venute da chi era in trincea. E la battaglia la vinceremo noi».

LA PROTEINA

L'arma finale sarà il vaccino. Per quello italiano, Grad-CoV2 prodotto e brevettato da ReiThera, il Centro ricerche cliniche dell'Azienda ospedaliera di Verona è stato coinvolto insieme all'istituto Spallanzani di Roma sia nella definizione del protocollo di studio, sia nella realizzazione della fase clinica. Il 7 settembre il siero verrà inoculato nei primi tre dei 70 volontari arruolati sul fronte veneto, poiché i test effettuati in vitro (cioè in provetta) e in vivo (ma sugli animali) hanno evidenziato «la forte risposta immunitaria e il buon profilo di sicurezza». Lunedì partirà dunque la sperimentazione sull'uomo, nel quale il vettore virale sarà iniettato come un minuscolo cavallo di Troia, affinché induca temporaneamente nelle cellule umane l'espressione della proteina spike, fino a innescare la risposta del sistema immunitario contro il patogeno.

In attesa del vaccino, comunque, la ricerca non si ferma e anzi opera fin dalla prevenzione. È il caso del progetto Sentinella, per il quale sono stati raccolti 2 milioni di euro, che mira a identificare precocemente la diffusione del Coronavirus nella popolazione veronese («ma il modello può valere per tutti»). Le attività di sorveglianza, e la gestione delle eventuali positività riscontrate, coinvolgeranno cinque categorie di vedette: donne con più di 75 anni e uomini di oltre 65; conducenti di mezzi pubblici, come bus e taxi; cassieri degli esercizi pubblici, dei supermercati e dei centri commerciali; studenti universitari che alloggiano nelle residenze dell'Esu; operatori di bar e mense e addetti alle pulizie nelle strutture sanitarie e nelle grandi aziende.

LE CURE

Imponente è poi la mobilitazione nelle cure. Dalla primavera Verona coordina gli studi Solidarity (trial clinico che ha coinvolto migliaia di pazienti in un trattamento a base di antivirali, clorochina e idrossiclorochina) e Ammuravid (trial pragmatico che verifica l'efficacia dell'immunoterapia in aggiunta agli antivirali). Ieri è stato pubblicato sul Journal of clinical investigation il risultato della sperimentazione nell'utilizzo di Baricitinib, medicinale già impiegato contro l'artrite reumatoide, per ripristinare la capacità difensiva del sistema immunitario danneggiata dal Covid: solo uno dei 20 pazienti trattati è deceduto, mentre sono morti 25 su 56 dei non coinvolti.

I PROGETTI

Oltre alle indagini sulle reazioni immunologiche e sulle alterazioni neurologiche, Verona firmerà anche il progetto Orchestra, appena finanziato dalla Commissione Europea con 19,9 dei 129,5 milioni complessivamente stanziati per la ricerca, con l'obiettivo di strutturare in 19 Paesi (di cui nove extracomunitari) una coorte internazionale di individui su cui studiare il controllo e la gestione di una seconda ondata della pandemia. Infine è in fase di definizione un accordo con la Federazione sport invernali degli Stati Uniti, in base a cui i laboratori scaligeri cureranno il monitoraggio Covid degli atleti americani che prenderanno parte alle tappe europee della Coppa del Mondo e ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

