LA MOBILITAZIONE

MESTRE Una battaglia a tutto campo. Chiavi restituite ai sindaci, sit-in di protesta addirittura con le forze dell'ordine pronte ad evitare qualsiasi assembramento e poi tanta rabbia. Di quelle che si tagliano con il coltello un po' in tutto il Nordest. Ne sa qualcosa quel titolare di bar in piazza Insurrezione a Padova che ha alzato la saracinesca del suo locale e poi lo ha riempito di manichini, rigorosamente con mascherina, che sorseggiavano uno spritz in tavoli separati con il plexiglass. Ad aver dato il via all'ondata di proteste aveva iniziato Venezia, martedì sera con un flash mob in una Piazza San Marco completamente deserta. Qui, un drappello di ristoratori guidati dal sindaco, Luigi Brugnaro ha voluto alzare la voce per chiedere immediati provvedimenti per la riapertura degli esercizi pubblici. La manifestazione di Venezia è stata solo la punta dell'iceberg. Ieri proteste anche a San Donà con un corteo e cartelli listati a lutto al grido di Vergogna, vergogna! e nel circondario di Mirano sempre nel Veneziano con la riconsegna delle chiavi dei negozi ai primi cittadini. E oggi (ma lo sarà anche nei prossimi giorni) è stata la volta del resto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

LE CHIAVI SIMBOLO

A Treviso fronte compatto di oltre 200 pubblici esercizi e negozi di vario genere contro la serrata. Una protesta che non riguarda solamente la riconsegna delle chiavi ai primi cittadini, ma che coinvolge ulteriormente tutte le categorie che hanno proclamato l'accensione delle luci per cinque minuti nei loro negozi dopo la chiusura delle attività che si protrae ormai da tempo.

A Rovigo, oggi dalle 19 scenderanno in piazza parrucchiere ed estetiste esasperate dalla lunga chiusura dovuta all'emergenza Covid-19. La manifestazione è organizzata dalla Cna. E proprio ieri un gruppo di lavoratrici ha consegnato le chiavi dei propri locali al sindaco di Badia Polesine. Domani 1. maggio scenderanno in piazza i commercianti di Porto Viro, e domenica toccherà a quelli di Rovigo soprattutto bar e ristoranti. Nel Bellunese, il maltempo non ha bloccato la protesta. A Cortina alcuni esercenti dell'associazione Risorgiamo Italia hanno riconsegnato la chiavi di negozi, hotel e ristoranti al sindaco Giampietro Ghedina. Analoghe proteste in Cadore (Borca, Vigo e Vodo). In serata è stata la volta di un sit-in a Belluno con una settantina di esercenti. Alcuni partecipanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine.

A Pordenone invece sono stati oltre 200 tra baristi, commercianti e negozianti a protestare in vari comuni della provincia. Anche qui si è ripetuto il rito della consegna delle chiavi ai sindaci. Nel capoluogo è toccato proprio al sindaco Alessandro Ciriani raccogliere in un cesto di vimini le chiavi riconsegnate. Per l'eccessiva presenza di persone a Cordenons sono arrivati pure i Carabinieri, ma non ci sono state contravvenzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA