CORTINA «In silenzio, tutti assieme, abbiamo fatto sentire il disagio, le difficoltà, la paura della montagna, congelata dai decreti del governo, che non consentono di lavorare». Si è dipanata lungo l'isola pedonale di corso Italia, la via dei negozi, nel centro di Cortina d'Ampezzo, la manifestazione scaturita dalle categorie economiche, dai consorzi e dalle associazioni del paese. Per noi la montagna è la vita è lo slogan che ha riunito i maestri di sci, con le loro tute colorate; i gestori degli impianti a fune, con gli operai che lavorano sulle funivie e sui battipista; gli albergatori, con i collaboratori in sala e cucina; i negozianti con le loro commesse; i ristoratori con gli chef e i camerieri; i gestori di servizi al turista e alla cittadinanza. Sono gli stessi volti che compaiono in un video, diffuso in questi giorni sui canali sociali.

Tra i partecipanti c'era il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina: «C'è una certa emozione, per questa iniziativa, che parte dal basso e va verso l'alto. Talvolta sembra che noi politici e amministratori diciamo cose scontate; in realtà qui, oggi, c'era il paese. C'erano le associazioni che operano nella comunità, quelle sportive, il volontariato. Una Cortina che è toccata dal Dpcm, da queste misure incomprensibili. Abbiamo vissuto una marcia silenziosa: è così che la montagna vuole essere presente, farsi sentire. È stato un momento coinvolgente, una pagina bella della nostra storia, di compattezza, con una forte voglia di esserci. Oggi sono emozionato, ma veramente orgoglioso della mia comunità». La manifestazione è stata condivisa, senza portavoce, senza alcuni promotori a trainare gli altri. L'amministrazione comunale ha partecipato con un segnale simbolico: alle 18 sono stati spenti gli addobbi di Natale, già posizionati da alcuni giorni, le luminarie che vogliono far comunque vivere un'atmosfera di festa, lungo il corso.

Ha taciuto la musica. A quel punto ogni partecipante ha acceso la torcia del telefonino, oppure la pila frontale, che si usa nelle escursioni in montagna. Si è illuminata una costellazione di puntini luminosi. «Io sono contenta di aver partecipato a questa manifestazione, perché c'erano tutte le categorie del paese, per la prima volta a Cortina. Questo è stato davvero il grido sordo che volevo esprimere. Mi è piaciuto vedere tanti giovani; era a loro che puntavamo», dice una maestra di sci. Un suo collega aggiunge: «Dietro allo sci, agli impianti a fune, in montagna c'è una filiera importantissima, di gente che lavora, che quest'anno non potrà farlo e rimarrà a casa, di giovani che si erano improvvisati imprenditori e che non riusciranno a partire, con le loro attività. Così non avranno quel reddito importante, della stagione turistica invernale. Per loro, per noi, per tutti, le cose si faranno ancora più difficili, in questo periodo così pesante. In un inverno con molta neve, ma senza lavoro». Una albergatrice del centro aggiunge: «Le norme contenute nei Dpcm del governo non tengono conto delle nostre necessità. Invece di superare gli ostacoli, bloccano tutto. Chiudono le attività, così credono di aver risolto, invece finiscono per ucciderle. C'è chi ha banalizzato: Tanto chiasso per una sciata. In realtà dietro quella sciata c'è una filiera, un indotto, una economia. C'è la nostra vita». Nel consiglio direttivo dell'associazione albergatori sono emerse indicazioni preoccupanti: nella quarantina di aziende associate, dieci sono aperte; se ne aggiungeranno altre, una quindicina, fra Natale e Capodanno; un'altra quindicina non aprirà quest'inverno, a meno che, con il mese di gennaio, le restrizioni non si allentino.

Marco Dibona

