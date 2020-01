La missione sanitaria della Folgore diventa militare

Cosa faranno i militari italiani in Libia se e quando ne verrà riconfigurata la missione? La risposta dipende da molti fattori ma soprattutto dalle intese che Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar raggiungeranno nel summit di Mosca e dal ruolo che Turchia e Russia concederanno a italiani ed europei. Del resto lo stesso Giuseppe Conte ha definito prematuro parlare di modifica della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia mentre negli ambienti Ue viene definita da non escludere ma al momento non realistica una missione di peacekeeping europea in Libia. Molto improbabile che subisca modifiche la missione della Marina (circa 80 militari) che dal porto tripolino di Abu Sitta coordina e assiste tecnicamente la Guardia costiera libica nel contrasto ai flussi migratori illegali. Potrebbe invece cambiare radicalmente il compito dei militari oggi schierati a Misurata (250 militari per lo più della brigata paracadutisti Folgore) per una missione sanitaria che non ha più alcun senso pratico. Sostituire il contingente attuale con un reparto (numericamente anche più robusto) di fanteria leggera (paracadutisti, alpini, fucilieri di Marina.) adibito a compiti di pattugliamento e monitoraggio del cessate il fuoco sarebbe possibile in tempi ristretti e con limitati costi aggiuntivi rispetto ai 35 milioni stanziati per il 2019. Il punto più critico di ogni tregua riguarda la separazione delle forze fedeli al Governo di accordo nazionale dalle truppe dell'Esercito nazionale libico di Haftar. L'ipotesi più credibile è che si costituisca una fascia smilitarizzata lungo l'attuale linea del fronte che va dalla costa a ovest di Tripoli alla periferia della capitale fino a est di Misurata, ai sobborghi di Sirte da pochi giorni occupata dalle truppe di Haftar.

Gianandrea Gaiani

