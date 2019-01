CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISSIONEROMA La manovra del popolo preoccupa la Germania e tocca a Sergio Mattarella rassicurare gli interlocutori tedeschi. Strana visita questa del presidente della Repubblica a Berlino, dove è stato accolto con grande curiosità in un momento delicatissimo del percorso europeo e mentre al Quirinale è atteso l'arrivo del testo finale delle riforme simbolo del governo giallo-verde: il reddito di cittadinanza e la cosiddetta quota 100 per le pensioni.«Con l'Italia lavoriamo in un clima di fiducia», premette la cancelliera Angela Merkel...